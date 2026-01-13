All A’s
• Fifth grade
Chance Allen
•High school
Bella Griggs
Molly Chapman
Olivia Emanuel
Kinleigh Skipper
Cara Davis
Jasmine Melton
Zoey Rivers
All A’S and B’S
•First grade
Logan Chapman
Aria Garvin
Dalston Shaw
• Second grade
Riley Dearing
Dallas Hall
Abrielle Martin
Jakob Mauldin
Skylar Smith
• Third grade
Ariana Emanuel
Ezekiel Martin
Hayden Palmatier
Jazelle Watts
• Fourth grade
Connor Myers
Omari Qadir
•Fifth grade
David Lakey
Colton Myers
•Sixth grade
Allen Fleming
Payton Harrington
Vivian Harris
Izzy Rivers
•Seventh grade
Kevin Nguyen
Braylen Gilmore
•Eighth grade
Madison Smith
•High school
Elaine Fleming
Bryson Jones